"We weten ook dat we te hard rijden, het is al laat, we willen naar huis, het is geen excuus.." Maar wel janken. Als je er problemen mee hebt dat je te laat thuiskomt dan kan je daar gewoon dingen aan doen. En tuurlijk, aan het begin van de nacht is er veel minder verkeer en zou je best wat harder kunnen rijden etc etc. Maar hey: HET MAG NIET. Dus als je dan gepakt wordt heb je pech. Dan hoef je niet ineens een "och wat vervelend voor je"-behandeling te krijgen. En dat er "dooien" gemeld worden, het is niet zo gek toch? Niets is zo overschattend als de mens zelf. Ze hebben gewoon ontzettend berekenend gereden, want zo slim zijn ze ook wel. We rijden net aan op de grens van wel of niet rijbewijs kwijtraken en als we dan gepakt worden dan zalt wel: geld zat, we betalen wel en doei doei! Schijt aan de regels want geld. Ik weet niet wat de regels exact zijn, maar ik zou willen voorstellen om boven de 50 te hard rijbewijs hoe dan ook x weken kwijt, Ongeacht wat voor beroep, wie je bent wat ever. En als je die 50 net niet haalt, dan altijd boven de 30 te hard is lekker een cursusje gaan volgen van x bedrag met lekker veel terugkomdagen. Geld is vaak het probleem niet, maar hun tijd afnemen vinden ze ONTZETTEND vervelend, pak ze daar dan. Want het is echt niet zo heel stoer om een hele coole vlog te gaan maken over je opvoedingscursus mbt je rijgedrag.