: LOL! Doet me denken aan vroeger toen wij als gezin eens 's avonds tegen een uur of elf op een warme zomerse dag ook nog een grote bak nasi haalden bij de chinees. Allemaal een klein bordje als een soort van snack. Een paar uur later stonden we allemaal met samengeknepen billen in de rij voor het toilet. Wat een toestand. Bleek later dat die chinees een grote pan met nasi de hele avond warm had gehouden op een laag vuurtje of zo.

Man, man, man...