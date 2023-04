Belangrijk dagje voor het visvolkje in Spakenburg en dat heeft gewoon een keertje precies niks met wegpest-EU-regelgeving te maken. Sportje doen! Vanavond komt er een einde aan de bekerdroom van de plaatselijke SV Spakenburg, dat in de halve finale (!) mag bikkelen tegen topclub PSV. En wist u dat die spelers van Spakenburg vandaag gewoon hebben moeten WERKEN? Jan moest aan de slag als instructeur in de sportschool. Floris trok lekker naar kantoor. Alessandro is personal trainer. Nick ging nog eventjes thuis werken (en daarna nog even naar de kapper). Vince kreeg een kinderboekje tegen zijn oor. Alleen de trainer nam maandag een dagje vrij. En dan nu, hup de wei in, voor de wedstrijd van hun leven. Spakenburg tegen PSV. Spannend heur!

UPDATE RUST - 0-1 voor PSV

UPDATE EINDE - 1-2 voor PSV. Boehhhhh!

UPDATE NABRANDER - Veel ophef op de Twitters omdat het Spakenburg-publiek 'Xavi Simons is homo' gezongen zou hebben [nog uitzoeken of dat zo is, red.]