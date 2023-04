Tja, de zooi die je van de Mocro cowboys koopt is zwaar versneden troep. Puur is best lekker om een nachtje mee door te halen mits je er wel tegen kan en gewoon normaal blijft doen. Helaas worden er ook personen compleet debiel van dat spul, als het voor dat spul al scheef zit in je kop dan word het met dat spul nog 6x zo erg. Voorbeelden te over. Kijk eens op een tribune van de harde kern in het voetbal: compleet doorgeschoven idioten. Oh wat stoer dat rellen poeder.

Ik heb die rotzooi zelf ook een periode (1 jaar) gebruikt. Gewoon thuis, in het weekend. Na een poosje ging de lol er wel vanaf en weegt de high niet meer op tegen het klote gevoel als het op is. Dat is denk ik de dunne lijn tussen verslaafd raken en maat kunnen houden. Heb het geen dag gemist en ik ben inmiddels 3 jaar verder.

Heel soms denk ik nog wel eens wat voor een debiel gedrag/fase dat toen was. Het is en blijft gevaarlijk spul...