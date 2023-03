: Dat is ook wat clubs als Antifa zo eng maakt. De ene is nog meer "anti-fascist" dan de ander, en NOG eerder bereid om geweld te gebruiken, tegen vermeende "racisten" of what have you. Nu valt het in NL gelukkig nog mee, maar in Duitsland zijn die Antifa figuren al behoorlijk van het padje af, hoor. En in de VS natuurlijk al helemaal. We belanden op het punt waar iemand alleen maar - terecht of niet - beschuldigd hoeft te worden van extreem rechtse sympathieen, om kompleet het ziekenhuis in gemept te worden door een groep antifa's met honkbalknuppels. En dat geweld VERHEERLIJKEN ze ook. Je weet gewoon niet HOE GEK die gasten zijn.