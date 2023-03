Droom maar lekker verder. De groene terreurkaboutertjes zullen echt niet rusten voordat er tot op het vlak van de burger 'schoon schip' is gemaakt met verbrandingsmotoren. Wij gaan gewoon verder met het braafste jongetje van de klas zijn, terwijl Spanjaarden en Fransen gewoon door rijden in hun ouwe diesels, onze Oosterburen 130 kunnen rijden in benzinebakken en de rest van Europa zich afvraagt waarom wij het onszelf in Godsnaam zo moeilijk maken, gaan u en ik geconfronteerd worden tot op huiskamerniveau door lokale besturen met milieuzones tot in kleine gemeentes, speciale vergunningenstelsels voor houderschap op lokaal niveau en een verplichte ritregistratie en een maximaal aantal gebruiksdagen. In Nedereland moet en zal het u onmogelijk gemaakt worden om in enig opzicht plezier te beleven aan autorijden. Er ligt een welhaast persoonlijk gerichte 'sadistische' u moet boeten, op-de-man component in de plannen besloten. U gaat beleerd en onderdrukt worden en uw BMW is straks geen stuiver meer waard, daar zorgen ze ook nog wel voor.