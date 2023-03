Ook bij de wekelijkse vrijdagpersco was Rutte muisstil, want hij stuurde Sieg. En die zei "Wij zijn ook mensen" en "Wij vertegenwoordigen het brede midden met deze coalitie", twee twijfelachtige beweringen. Eerder vandaag vernamen we dat het brede midden vooral veel ruimte tussen zichzelf bewaakt, want Kaag en Hoekstra hebben elkaar naar verluidt nog niet eens gesproken sinds Lientje de verkiezingen won. Verkiezingen die gingen over stikstof en onteigening, maar ook over haastig klimaatbeleid, losgeslagen asielbeleid en intrinsiek wantrouwen met een vleugje coronaschaduw. Dat "brede midden" werd vooral breed doormidden geslagen. Voorts lazen we in de Volkskrant hoopvolle berichten. Over een uitgeholde vvd van een premier die z'n bonus kwijt is maar geen tassendrager paraat heeft om hem op te volgen, over een Kaag die met haar CV loopt te wapperen op plekken waar ze wél serieus genomen wordt ('het buitenland', dus), over een uitgebluste accountant waar het CDA zich deze week opnieuw aan geketend heeft, en over een kleinchristelijk partijtje dat sinds het vertrek van Meloenenman geen herkenbaarheid meer heeft. 4 april, als ze dat überhaupt nog halen: debat over een Functie Elders voor Rutte IV, dat zelfs met hun miljoenen aan propagandageld de verkiezingen niet meer kon wegkopen bij BBB, dat bijna geen reclame inkocht. Huiskamervraag: Hoe lang kun je wachten met de eer aan jezelf houden?

Nee, het gaat echt niet alleen over stikstof