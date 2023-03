Ene Nancy Meyers is schrijfster en regisseuse van een boel mediumleuke tot matige romcoms. It's Complicated is kennelijk de beste en die is al vrij mager. Nu heeft Netflix geen zin om 150 miljoen dollar te betalen voor een nieuwe knuffelprent van Meyers. Want ja, dikke lul, is het bestek van goud en zijn de maandverbandjes van zijde ofzo? Enfin, nu 'werpt filmrecensent Floortje Smit (Volkskrant) haar blik op de hedendaagse beeldcultuur': "Waarom wilde Netflix wél 160 miljoen neerleggen voor mannenmidlifedrama The Irishman (2019) van Martin Scorsese en niet voor een vrouwenmidlifedrama van Meyers?" Roflol. Nou mensen, zeg het maar. Waarom tikte Netflix wél 160 miljoen dollar af voor een gangsterbejaardenfilm van Martin Scorsese met onder anderen Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci... En NIET voor een vrouwenmidlifedrama van ene [zoekt naam nogmaals op] Nancy Meyers?

