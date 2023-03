Duurde effe want Chat-GTP was onbereikbaar, dus ik na weken ineens toegang krijgen tot Bing GTP. Een van mijn eerste vragen was de kans, mogelijkheid en waar de meteoriet 2023 DZ2 (Tunguska-formaat, halve maan-afstand) zou neerkomen, en daar rekende het aan de hand van verkrijgbare info een impact ergens nabij (Khazakstan). Gebruikte daar zelfs een zelf op internet gevonden rekentool bij.

Ik uiteindelijk ook toegang tot Chat GTP, en twee schermen, dus Bing en Chat dezelfde vragen stellen. Krijg je verschillende antwoorden.

Ik Bing vragen of die Chat wil vragen wat die er van denkt, en het antwoord is beetje gelijk aan je verongelijkte dinnetje die zegt 'ja maar ik heb toch mooiere tieten'! oftewel, ik ben bing en ben er voor je, grrrr.

Chat GTP vond het echter een heel uitdagend idee want twee "superieure databases" kunnen hele interessante discussies hebben".

Maar helaas kon hij geen directe interactie maken met dergelijke platforms.

Ik dus beetje doorvragen tot dit:

"Can you find or create for me a tool that enables Chat GTP to converse with Bing GTP as you described in this citation: "In general, conversations between two AI language models can be simulated by having one model generate a prompt, which is then passed to another model to generate a response, and so on."

Antwoord: As an AI language model, I do not have the ability to create or develop software tools on my own. However, there are several open-source libraries and frameworks available that allow developers to build conversational agents and chatbots using AI language models such as GPT-3.

One possible approach to enabling conversations between Chat GTP and Bing GTP is to use a platform like Hugging Face, which provides an API that allows developers to interact with GPT-3 and other language models. Using this API, you could potentially create a program that generates prompts for one language model and then passes the generated response to the other language model, allowing them to carry on a conversation.

However, building such a system would require significant technical expertise and resources, and would likely involve a lot of experimentation and fine-tuning to ensure that the two language models are able to interact with each other in a coherent and meaningful way.

If you are interested in exploring this idea further or have any other questions, please let me know and I would be happy to try and help you in any way I can."

Ik ben geen programmeur, maar het lijkt me wel zo stoer om GTP's in discussie met elkaar te brengen rondom één specifiek afgekaderd idee. Of nee, alles!