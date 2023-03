Chat GPT wil ook wat zeggen:

Als AI-model kan ik geen voorspellingen doen over de toekomstige arbeidsmarkt of de mate van geluk die werknemers zullen ervaren in bepaalde banen in 2023 of later. Veel factoren kunnen van invloed zijn op de tevredenheid van werknemers in een baan, waaronder salaris, werkomgeving, carrièremogelijkheden, werk-privébalans, persoonlijke voorkeuren en meer.

Wat ik wel kan bieden zijn enkele voorbeelden van banen die historisch gezien vaak in verband worden gebracht met een laag geluk en tevredenheid, zoals:

Callcentermedewerkers

Assemblagelijnarbeiders

Fabrieksarbeiders

Kassamedewerkers

Data-invoerders

Bewakers en beveiligingspersoneel

Telemarketeers

Zorgverleners voor senioren

Huishoudelijk personeel en schoonmakers

Reisgidsen met hoge werkdruk