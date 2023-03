Dit lijkt me wel wat. Bewerking van de blues van Robert Johnson.

Precies het goede sfeertje voor een geslaagde crematie.

www.youtube.com/watch?v=xd9LpME3jnk

Early this morning

When you knocked upon my door

And I said hello Satan, ah

I believe it is time to go

Me and the devil walkin' side by side

