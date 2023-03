Juichend persbericht van de Rijksroverheid: "Het hoofdkantoor van het NATO Innovation Fund (NIF) wordt gevestigd in Nederland. Het NIF is een van de initiatieven van de NAVO om innovaties binnen het bondgenootschap aan te jagen." Gevolgd door bombardement van lege hulzen-retoriek over 'de stimulering van de ontwikkeling van innovatieve complexe technologieën, die oplossingen bieden voor maatschappelijke én defensievraagstukken', waarmee 'Nederland steviger op de kaart gezet wordt' en 'Daarmee versterken we waar we als land goed in zijn, namelijk werken aan oplossingen voor de toekomst.' Okee.

WAT zijn dat voor technieken? Wordt niet duidelijk uit het persbericht.

WELKE maatschappelijke én defensievraagstukken willen ze oplossen? Wordt niet duidelijk uit het persbericht.

HOE luiden de oplossingen voor de toekomt? Wordt niet duidelijk uit het persbericht.



Dus wij braaf naar de Staatsomroep voor duiding, maar die hebben alleen een samenvatting van hetzelfde persbericht. Doorklikken vanuit de NOS naar het FD levert alleen maar verdere vaagtaal op over financiering, investering en startups. Bij de NAVO zelf maar ff lezen dan? "The Fund will invest EUR €1 billion in early-stage start-ups developing emerging and disruptive technologies and other venture capital funds developing dual-use emerging and disruptive technologies (deep tech)." Dure woorden, niks wijzer geworden.

De enige die één bijzin extra levert, is Computable: "De Navo ontwikkelt specifieke plannen voor al deze sleuteltechnologieën, te beginnen met ai en big data." AI? Big Data? Okee nu worden we vooral bezorgd. En argwanend. Want wel juichende persberichten vol turbotaal over technologische investeringen maar geen heldere doelen of concrete voorbeelden en wel prio voor AI en Big Data, dan denken wij op basis van eerdere ervaringen (van Edward Snowdens onthullingen tot de Twitter- en Lockdown Files): de toekomst van de NAVO begint met sleepnetten, algoritmes, "desinformatiebestrijding" en narratiefcontrole van de eigen burgers. Want zo gaat het altijd en steeds schaamtelozer, en er staat niets in de juichende staatstijdingen waaruit we gerichte doelen met goede bedoelingen kunnen opmaken. Dus tot die tijd is argwaan onze brandstof.

Dit is wat statelijke actoren met AI en Big Data doen: