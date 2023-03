Okay beetje flauw van ons, want eigenlijk is het best een grappige column, maar krijg dat maar uitgelegd op nuance-incubator TWITTER.COM. De these: het is een eeuwenoude Chinese traditie dat leiders hun haar zwart geverfd houden, omdat grijs haar [terecht, red.] wijst op geriatrische aftakeling die iemand ongeschikt maakt voor leiderschap. De eenmansdictatuur van Mao werd vervangen door het collectievere committee van het Politbureau, waar gelijkheid in statuur benadrukt werd door identiek gekleurde haardracht. Iedereen verfde het zwart. En dat Xi deze traditie breekt door sinds 2019 voor het eerst af en toe met een aantal grijze haren rond z'n slaap te verschijnen, WIJST ER MOGELIJK OP DAT HIJ UIT IS OP EENMANSMACHT OMDAT HIJ ZICH TEGEN DE TRADITIE IN VAN ANDERE COMMITTEE-LEDEN ONDERSCHEIDT.

Grijze haren turven

Volstrekt waar natuurlijk. Maar vreemd om te zeggen wel, eigenlijk