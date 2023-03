En dan schakelen we nu over naar het Van Donge & De Roo Stadion voor de wedstrijd tussen Excelsior en Cambuur. Het duel staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot uit Houten. Excelsior, de saaiste club van de Eredivisie, heeft in januari voor het laatst een keertje gewonnen. De laatste vijf wedstrijden gingen kansloos verloren. Het degradatiespook waart door Kralingen! Ook belangrijk: zou aanvoerder Redouan El Yaakoubi een One Love-bandje dragen? Nee natuurlijk niet, want dat mag niet van Allah. De tegenstander van Excelsior, SC Cambuur, staat er eveneens niet zo lekker voor. In Leeuwarden heeft trainer Sjors Ultee het over 'positieve en negatieve ommekeermomenten'. Ingewikkeld hoor. Slecht nieuws: Doke Schmidt is geschorst en Silvester van der Water zit niet bij de selectie. "Hij moet eerst helemaal fit worden", aldus trainer Ultee. Enfin, belangrijk in de strijd tegen degradatie dus, Excelsior tegen Cambuur, te volgen op ESPN. O ja, er is ook Ajax - Feyenoord.

UPDATE - 6’ - 1-0 Excelsior

UPDATE - 10’ - 2-0 Excelsior

UPDATE - 20’ - 3-0 Excelsior

UPDATE - 33’ - 4-0 Excelsior