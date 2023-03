Ja nee niet letterlijk, maar toch. Kijk zelf maar. Wel echt idioot verhaal. Gianni Infantino is vandaag "herkozen" (er was geen tegenkandidaat) als president van de FIFA en dat vierde hij met een malle anekdote over voetbalkaartjes, Paul Kagame en de Rwandese genocide. De KNVB, bekend van de ferme standpunten omtrent de One Love aanvoerdersband, heeft ook weer een ferm standpunt over Infantino. "Nederland is een belangrijk voetballand, onze kritiek wordt gehoord. Tegelijk hebben we het niet alleen voor het zeggen, de FIFA heeft 211 leden. Dat wil niet zeggen dat we onze mening niet moeten geven, maar de tijd dat we altijd onze zin kregen, is echt voorbij; dat heeft dit WK wel aangetoond. Dat zullen we moeten accepteren." Oftewel: tekenen bij het kruisje en het WK 2030 gezellig in Saoedi-Arabië, Iran of misschien in Syrië. Geachte KNVB-leden, dit is jullie baas. Dat zullen jullie moeten accepteren.