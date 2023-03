Wat óók leuk is een dag na de verkiezingen, is grasduinen door de kinesinne van slechte verliezers (en zelfs slechte winnaars). Kijk, zo'n Thierry is natuurlijk volslagen schizofreen, maar de manier waarop hij de verwoesting van z'n wappiepartij viert is dan wel weer erg vermakelijk. Nee, dan deze Miryanna. Huilend zit ze in haar verdriethoekje, te schmieren over de aartsluie take dat BBB nu met shovels de Natura2000-gebieden komt platgooien (dat zou trouwens best mogen, we hebben er 162 en zeker de helft is gewoon een plas water met wat ingewikkelde planten) om er megastallen op te bouwen. Gaat niet gebeuren he meid. Bij zo'n type als deze Miryanna is de uitstoot aan afgunst een stuk toxischer dan het ammoniakniveau van een stal met 300 koeien. "Nederlanders stemmen massaal tegen de natuur." Wat een flagrante onzin, wat een kwaadaardige quatsch. Mensen stemmen op deze manier omdat Mark Rutte & co de burger jarenlang in de bek hebben getuft en de complete samenleving drijft op een onderstroom van woede en onzekerheid, met het heel hard door links gepushte stikstof als het grote verkiezingsthema, en het enige wat zo'n elite-eikeltje als Pedantje Klaver deed was heel hard roepen dat alles en iedereen maar a) meer moet betalen of b) gedwongen moet sluiten. Tsja, dan leg je het af.

Heel veel Nederlanders (niet alleen boeren) zijn wel klaar met het vingerwapperen, het doemdenken en het dwangbeleid. Mensen zitten in de penarie en mensen dreigen zelfs van huis en haard verdreven te worden. Zo zijn veel boeren klaar met het feit dat ze járenlang hebben moeten voldoen aan Kaderrichtlijnen, Nitraatrichtlijnen, Vogelrichtlijnen en Habitatrichtlijnen, netjes al die (Europese) vergunningen op orde hebben gebracht, maar nu door halfbakken overheidsbeleid, uitspraken van de Raad van State en die overijverige lui in de provinciebesturen, omhooggevallen leraren Groep 7, met een kluitje in het riet worden gestuurd. En dan worden ze door stadse betweters als Miryanna (geboren Rotterdam, wonen Amsterdam) ook nog eens weggezet als klootzakken, natuurverwoesters, dierenhaters. Daar zit je dan, met je emissievrijevloer, je duurzame stal, je miljoenenschuld bij de Rabobank en een uitzettingsbevel van de Klaver Gestapo in de bus. Waar Miryanna en haar dinnetjes óók te dom voor zijn, is dat ze niet begrijpen dat BBB echt niet ineens 'voor alle maatregelen gaat liggen' (als dat al kan) of dus zelfs 'alle natuurgebieden gaat opheffen', of dat het een 'monsterramp voor de natuur' zou zijn. Nog een paar pareltjes hieronder. Deze lui hebben stemrecht!

