Op de dag die om de kiezer draait, huppelen de partijopperhoofden voor de cameralenzen. In het theater van de democratie zijn dit de marionetten die zich vandaag in de spotlight manoeuvreren in de hoop met het grootste applaus te eindigen. Met die tot in details voorbereide optredens waarbij partners en kinderen als gewillige decorstukken functioneren. De laatste flirtpoging met de camera en dan thuis nerveus duimendraaien tot de eerste exitpolls. Het opkomstcijfer in de ochtend van acht procent komt redelijk overeen met alle partijbobo's en hun familie. Nu eens kijken of de rest van Nederland wenst mee te spelen aan deze vierjaarlijkse illusie van keuze. Iemand een lang potloodje?

Man heeft even geen herinnering aan zijn ingevulde vakje

Verkiezingsveteraan doet dit op ervaring

Vreselijke influencers

Danseres zonder tafel

Gewoon blij dat iemand deze foto maakte

Zijn dat bruine laarzen?

BREAKING: Enige stem op CDA vastgelegd

Niet de enige stem op BBB

Oh ja, die doet ook nog mee