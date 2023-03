De partij wordt helemaal niet genegeerd, dat is lariekoek. Dat omroep ON is zowat geheel rondom het FvD opgebouwd. Hun bijdrage in de Tweede Kamer, zover Baudet daar al is te vinden, is hoofdzakelijk potsierlijk met de meest krankzinnige voorstellen. Dat media vervolgens over deze radicalisering bericht is logisch: dat is deels haar taak.