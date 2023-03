Dat is niet persé altijd het geval. En het is eigenlijk heel gemakkelijk te onthouden, want het ligt namelijk aan welke kaste de dadergroep is, en welke kaste de slachtoffergroep is. Volgens de linkse doctorine vormen blanke mannen zo'n beetje de laatste kaste. De onaanraakbaren. Als die slachtoffer zijn, wordt de kaste nooit genoemd, maar als zij dader zijn, is het het eerste dat vermeldt wordt, want dat is het superbelangrijk.

Finnen, bijvoorbeeld, zijn van een veel hogere kaste. Als zij slachtoffer zijn, wordt dat meteen breedt uitgemeten, want; superbelangrijk. Als zij dader zijn, is dat volstrek onbelangrijk, en moet dat actief verborgen gehouden worden. Zeker voor die smerige onaanraakbaren, die dat tòch graag willen weten.