Het was weer gezellig vanmiddag aan de Philipslaan in Roosendaal in de wijk Kalsdonk. "Volgens een buurtbewoner was er in de omgeving eerst een vechtpartij tussen jongeren. Hierbij zou een wapen zijn getoond. Later zou volgens deze buurtbewoner een botsing zijn geweest tussen twee auto's op de Philipslaan waarna er is geschoten." Die schoten lijken ook te horen op bovenstaande video, waarbij wij ons toch vooral afvragen waarom die jongeren op vrijdagmiddag niet gewoon lekker aan het zuipen zijn. Nu is er een slachtoffer, dat volgens Omroep Brabant meerdere keren in zijn zij is geraakt, naar het ziekenhuis gebracht (buiten levensgevaar) en heeft de politie een alleenstaande Audi A6 in beslag genomen. Weet u meer, kent u of bent u iemand die bij deze schermutselingen betrokken is, meldt u zich dan bij de politie en/of in de comments.

INSTANT UPDATE: Volgens uploadert gaat het om fittie tussen groepen dealers