In Göteborg, waar geluk vroeger heel gewoon was, zijn gistermiddag een Nederlands meisje van 10 jaar oud en haar 70-jarige oma op klaarlichte dag neergestoken door een man met een signalement. Het meisje werd in haar buik gestoken en raakte daarbij zwaargewond. Haar oma raakte gewond aan haar arm toen zij haar kleindochter probeerde te beschermen, en mocht na een korte behandeling het ziekenhuis verlaten. De verdachte is volgens Zweedse zender SVT een bekende van de politie die eerder is veroordeeld voor overval, diefstal en mishandeling en kampt met verslaving en zware psychische problemen. Het lijkt erop dat de dader geen relatie tot de slachtoffers had en hij hen willekeurig uitkoos. Hij wordt verdacht van poging tot moord op het meisje.

