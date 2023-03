We doen eigenlijk niet aan Nederlandse muziek, en ook niet aan Nederlandse muziek die wel okee is, want dan wordt het eerst gekaapt door 3FM, daarna door je nichtje van 8, vervolgens door je gekke oom Peter en dan kun je er helemaal niks meer mee beginnen. Bovendien vliegen die bands dan vanzelf helemaal de verkeerde kant op. Kensington bijvoorbeeld, was in het begin best wel okee, en DI-RECT eigenlijk ook wel, maar dan wordt het mainstream & afgrijselijk & zweverig, of in het geval van De Staat regelrecht onhebbelijk. Voor John Coffey maken we een positieve uitzondering, want John Coffey is gewoon gruwelijk. Niet alleen blijven ze lekker bij hun roots, ook verdient die band zo veel meer dan alleen maar de band te zijn 'waarvan de zanger dat biertje wist te vangen'. Zes jaar na de afscheidsshow is John Coffey TERUG, met producer Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse) achter de knoppen, maar belangrijker: met een heerlijk nummer en met een heerlijke videoclip. Ook nieuw: Willie Nelson met liedjes van de voor u onbekende countryzanger Harlan Howard. Meerrrr, na de klik!

Fake Names (punk)

Can't Swim (erg Amerikaanse rock)

Haken (metal)

Nakhane (Afrikaanse disco)

Slaid Cleaves (americana)

Tanukichan (die eigenlijk Hannah van Loon heet)

Enslaved (metal)

slowthai (achterlijke rap)

Xiu Xiu (wazig)

Morgan Wallen (country)

Masego (chill rap)

