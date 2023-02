Leuk natuurlijk die telefoontjes tussen Zelensky en Rutte en Oekraïense complimentjes op social media, maar als echte Zelensky-enabler hoort Nederland er niet bij zonder een eigen kapotgeschoten Russische tank. Zo'n heerlijk stuk geperforeerd en doorbakken Koude Oorlog-metaal dat als een jachttrofee op de nationale pleinen prijkt om het volk te herinneren aan de successen die geboekt zijn tegen Poetins verduivelde Z-troepen en de steun voor de strijd hoog te houden. Ja, we hadden al die gatenkaasambulance op de Dam, maar dat is niet hetzelfde. Maar niet getreurd, de verlossing is onderweg in de vorm van zo'n heerlijke T-72. Die strandde vorig jaar in de slag om Kiev op een mijn, stond afgelopen dagen in Berlijn tegenover de Russische ambassade en is ondertussen onderweg naar Nederland. Waar deze lugubere trofee des doods komt te staan, weten we niet. Maakt ook niet uit: we doen weer mee. We krijgen onze eigen Russische doodskist om ons constant aan onze plicht te herinneren. Het kostte ons zo'n beetje onze complete defensievoorraden, maar dan krijgen we wel een gruwelijke bak oorlogspropaganda op onze deurmat geleverd. Slava Hollandia!

