A) 'Saus op je curryworst' is een metafoor uit de Winterswijkse gayscène. Krijgt u te veel saus op uw curryworst (maak er zelf maar een voorstelling van), kunt u dus de politie bellen

B) Er hoort mayonaise op een curryworst!

C) Even kijken naar dit megainteressante lijstje van Raisa Boodschappentas. Allemaal dingen die duurder zijn geworden! HUUUUU HUUUUUUU! En ook saus voor op je curryworst is echt veel duurder geworden, net als 'hondenvoer conserven' bijvoorbeeld, maar saus dus ook. Probleem alleen is dat Raisa ONDER CENSUUR wordt geplaatst en dat je tegenwoordig NIET MEER MAG ZEGGEN DAT SAUS DUURDER IS GEWORDEN, dus moet je altijd de politie bellen indien u te veel saus op de curryworst hebt gekregen, want je mag tegenwoordig NIKS maar dan ook NIKS meer zeggen!!

D) Curryworst mag je niet eten van de ChristenUnie. Op de zwarte lijst gezet door Paul Blokhuis (2017-2022)

E) Er zijn in de grensstreek 'twee grote emmers' currysaus gestolen. Nu is er een currysaustekort. De politie roept consumenten op alert te zijn op een weelderige hoeveelheid saus. "Dat vriendelijke extraatje uit de keuken kan weleens uit diefstal gefinancierd zijn", laat een politiewoordvoerder weten.

F) "Bloed van mensen die doodgeschoten zijn is verwerkt in de saus" (dit is de verknipte optie van onze Paarse Broek)

G) Anders, namelijk...

Antwoord na de klik

Het goede antwoord is antwoord E maar we rekenen A ook goed