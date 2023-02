Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde zijn toch wel een vak apart. Het is wellicht leuk om te kijken bij eerstejaars leerlingen of ze daar een speciaal talent voor hebben maar het is niet voor iedereen weggelegd. Zelf was ik meer dan goed voor zo'n beetje alle vakken behalve deze drie vakken. Ik begreep het maar matig. En ik moet er ook bij vertellen dat ik er in de rest van mijn leven ook niets aan gehad heb of zou hebben.

Ik ben dus meer van een soort van paar jaar algemene kennis en daarna moet je maar vakken kiezen die je kan en of leuk vindt. Ik had ooit eens een discussie met mijn Wiskundeleraar die er op bleef hameren dat ik het wel kon maar niet wilde. Dat zou best eens kunnen kloppen. Ik zag mijn toekomst elders.