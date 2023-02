Groente, misschien wel het vrouwelijkste voedsel sinds fruit. En wat doen ze hun best hè, om hun manier van leven aan ons op te leggen. Subtiel, maar onmiskenbaar. Schat wat eten we vanavond? En dan elke dag opnieuw dat theatrale, miskende gepruil als het antwoord 'Brinta met De Ruijter Vlokfeest' luidt. Maar zoals altijd heeft de vrije markt ook dit probleem weer opgelost, en hoeft u vanaf nu helemaal niets meer uit te leggen. "Tomaat, paprika, komkommer, aubergine, bloemkool, spitskool en ijsbergsla. Het zijn de groentes waar op dit moment in heel Europa een tekort aan is. Doordat het de afgelopen weken koud was in het zuiden van Europa, groeiden deze gewassen een stuk trager. En in Nederland staan de kassen leeg vanwege de hoge energieprijzen, waardoor het tekort niet kan worden aangevuld."

Vooral de bloemkolen doen pijn. Een biologische bloemkool is voor "studente Kimmy" bij de Jumbo 3,39 euro. En ook de synthetische bloemkool was "een jaar geleden nog €1,75 per stuk" maar eind vorige maand "volgens supermarktscanner.nl gemiddeld €2,52. Bij de Albert Heijn, Dirk en Jumbo is de bloemkool inmiddels zelfs €2,99." Maar ook van 't rode worden de vrouwen niet vrolijk. "In de supermarkt betaal je inmiddels €1,39 voor een paprika, waar dat vorig jaar gemiddeld €0,65 was. Trostomaten zijn inmiddels rond de €4 per kilo, dat was een jaar geleden €2,76."

Kortom, meer patat eten - aardappels hebben een uitzonderingsstatus indien gefrituurd en geserveerd op een matrasje van mayonaise.