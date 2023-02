"Partij in verval" lijkt me nog een understatement. Partij in vrije val, of partij op weg naar de uitgang lijkt me een betere kwalificatie.

Enfin, we hebben het hier gisteren ook al over gehad. Het blijft voor mij trouwens een fascinerende vertoning, om te zien hoe de ooit grootste en machtigste partij van Nederland als een pudding in elkaar zakt.

Gezien mijn jarenlange afkeer van het CDA, zou ik eigenlijk wat leedvermaak moeten voelen, maar het gekke is, dat ik dat ook niet eens voel.

In feite vind ik de hopeloze situatie van de vaderlandse politiek op dit moment nog veel erger dan de vroegere, verzuilde politiek. Toen meende men tenminste nog een beetje wat men zei, en behartigde men nog de belangen van de achterban.

Nu voert de politieke mainstream alleen nog maar de agenda van de EU, de VN, de banken en de multinationals uit, en heeft de bevolking het nakijken.