Biden in Kiev maar ondertussen aan het Verre Oostfront! Daar test-lanceerde Noord-Korea twee dagen geleden die Hwasong-15 ICBM (wiki) uit hun beste reclamefilmpje ooit. Het wapensysteem heeft een bereik van zo'n 14.000 kilometer, genoeg om de VS te bereiken. Na een vlucht van zo'n 900 kilometer kwam de raket na een uur neer in het water van Japans exclusive economic zone. Een dag na die testlancering voerden de VS, Zuid-Korea en Japan een gezamenlijke luchtoefening uit waarin "South Korea's F-35A, F-15K and U.S. F-16 fighters escorted American B-1B bombers, demonstrating the allies' "overwhelming" defence capabilities and readiness posture. (...) Japan flew F-15s over the Sea of Japan with the U.S. Armed Forces' B-1 bombers and F-16s in tactical exercises." Enfin, het is dus weer eens kinetische diplomaten-taal voor; kom op dan, k*nkerjong.

En hoe is het eigenlijk met China en Taiwan?

"Soldiers of the First Red Flag Hero Company under Missile General Bureau celebrate launch inside mobile control room"

Beelden van luchtoefening

Deze makkers

Daar gaat-ie!