In 2003 trok Korea Noord zich terug uit het proliferatieverdrag, in 2006 begon het met testen en vanaf 2020 werd het geschat zo'n 30 tot 40 kernwapens te hebben. Vervolgens verscheen afgelopen maart die fenomenale onderstaande filmpjes en gister was het dan eindelijk zover. De grote leider verklaarde in een toespraak dat Korea Noord een kernmacht is en bovendien blijft, omdat het nimmer toe zal geven aan verzoeken en eisen te stoppen met kernmachten. En die kruisraketten lijken het soms nog te doen ook, zelfs vanuit treinen.

Onvermijdelijk na deze videoreeks eind maart

Deel van toespraak

Ook dat nog!