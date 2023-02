ROFLOL. D'r mocht een of ander nummer niet meer van een platenmaatschappij (lalalaladderzat van Gullie & Thomas van Groningen) en natúúrlijk springt De Telegraaf op de praalwagen. Omdat er zogenaamd helemaal niks meer mag, vanwege 'woke': "Waar André van Duins 'Willempie' in 1976 al gemor opleverde vanwege vermeend bespotten van verstandelijk gehandicapten, is een feestnummer componeren in de huidige woke-tijden al helemaal op eieren lopen." Wat een slap gezeik zeg. En bovendien een carnavalio in terminis, want in 1976 vonden mensen dingen óók al stom. "Anno 2023 gaan al alarmbellen af zodra vocaal wordt gehint op een alcoholische versnapering." Dat is een flagrante overdrijving alsook totale onzin, want één suffe platenmaatschappij + rechthebbenden van het origineel staan echt niet symbool voor 'alle alarmbellen'. Zie voorbeelden na de klik. Telegraaf: "Aan dergelijke blauwe knoop-censuur worden lokale carnavalsliedjes nog niet onderworpen." NOU DAN! Zuipen!

Haal eens bier - 0 ophef

Wij gaan zuipen - 0 ophef

Lekker drinken uit mijn kruik - 0 ophef

Liters bier op een doktersrecept - 0 ophef

Kratje bier veel plezier - 0 ophef

Wakker met een biertje - 0 ophef

Kater van d'n duvel - 0 ophef

