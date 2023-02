Het is allemaal leuk en aardig hoor, die doorgefokte wappie van een Max van den Berg: dan doet-ie weer eens iets mals, gisteren stond-ie door HLF8 te toeteren met een megafoon, en dan moet iedereen weer lachen. Hi hi ha ha het is die maffe Max van den Berg, die stond met een brandende fakkel bij Sigrid Kaag aan de deur, ha ha ha wat lachen man, hij wilde ook bij Jezus Leeft. De familie van deze volledig ontspoorde treinramp - of een rechter, of een burgemeester, of wie dan ook - moet ingrijpen en deze sjaak verplicht in het gesticht gooien, want er komt een dag dat het helemaal misgaat, en dan stonden we erbij en keken we ernaar.

Hij was natuurlijk live op Facebook