Maar dit lijkt zowaar een stam-overstijgende Verbinder te worden tussen team NWO democide en WOKE. Het is namelijk echt best erg allemaal. Mooie write-up hier bij Axios. Op 3 februari ontspoorde er een trein in East Palestine, Ohio, niet te verwarren met Jordanië. Bij die crash kwam er heel veel getransporteerd vinylchloride vrij, dat autoriteiten vervolgens in z'n geheel loslieten en het allemaal in de fik te zetten om de schade zoveel mogelijk te beperken. De verbranding van vinylchloride leidde weer tot WW1-wapengas fosgeen en alle ellende van dien. Ook is er ethylene glycol monobutyl ether, ethylhexyl acrylate, isobutylene en butyl acrylate vrijgekomen.

Het valt niet te zeggen hoeveel erger de situatie zou zijn als het op z'n beloop gelaten, en niet verbrand was. Maar ook nu gaat het niet bepaald goed. Dode (huis)dieren, vissen en zieke mensen, autoriteiten die zeggen dat het (drink)water veilig is terwijl de karkassen er nog in rond drijven. En het belangrijkste van allemaal: heel onheilspellende beelden! Begrijpelijke uitleg van de situ, onderstaand.

Djeez

Geloofwaardige uitleg!

Autoriteiten: het (drink)water is veilig!