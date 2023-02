Afgelopen zaterdag een groot artikel - 'reconstructie' eigenlijk - in de Volkskrant over zo'n NGO smokkelschuit (SeaWatch 3 oid), die een paar jaar geleden (2017?) een week of drie met 40+ 'drenkelingen' op de Middellandse Zee heeft rondgedobberd, omdat Italië weigerde het schip toestemming te geven aan te leggen. De 'opvarenden' moesten verdeeld worden, en Nederland moest er ook iets van zes 'opvangen'. Wat je in die reconstructie dan ziet is dat alle betrokken ambtenaren er gewoon voetstoots, automatisch en 'als-vanzelfsprekend' vanuit gaan dat het allemaal om gelukszoekers handelt; dat wordt nergens expliciet zo gezegd, alleen 'off the record' merk je het aan alles. Want ze wilden 6 Nigerianen (of Soedanezen, dat ben ik vergeten), omdat die bij afwijzing (waar men dus al vanuit ging) redelijk makkelijk te retourneren waren, omdat Nigeria niet 'weigerachtig' is met het terugnemen. Andere nationaliteiten wilde men niet, want dan werd retourneren lastig.

En dat is natuurlijk ook zo. Verreweg de meesten die zich hier bij Ter Apel melden, hebben geen recht op asiel, omdat ze niet voor hun leven te vrezen hebben in hun 'eige' land. De meeste Nederlanders weten dat tegenwoordig, en de voorstanders van 'ruimhartige' toelating weten dat 'wij' dat weten. Dus gooien ze het over een andere boeg. Zoals bv de koning van de Gutmenschen, Bert Wagendorp, in zijn column van afgelopen vrijdag. Nav de hekken die de EU nu toch wel echt lijkt te gaan plaatsen, schrijft hij:

"Prikkeldraad is het zichtbare bewijs van ongelijkheid. Het beschermt tegen de kwalijke gevolgen daarvan: wie aan de goede kant woont, voorkomt met prikkeldraad dat er van de andere kant mensen hun rechtmatig deel komen opeisen. Of gewoon een menswaardig bestaan.''

Nou, je ziet het: al die Afrikanen en moslims komen hier ''hun rechtmatig deel opeisen'', in andere woorden: ze komen hier hun sociale huurwoningen, gratis geld, en gratis voorzieningen opeisen; is gewoon hun ''rechtmatig deel''. Geen woord meer over vrees voor leven, nee, een 'beter leven', dat is waar het om draait.

Verder nog de gebruikelijke onzin van journalist/activist Carlijne Vos in een column vandaag, maar dat laat ik graag aan iemand anders. Heb nu geen zin om al die kulargumenten die ze altijd heeft, door te prikken.