Gevonden in de bak INTERNATIONALE HIGHLIGHTS in ANP Photo. Deze plaat van een modeshow aan de andere kant van de plas. En aangezien alles steeds maar weer deze kant op waait, willen we u toch even voorbereiden op het modebeeld van de toekomst. TOPSHOTS - FASHION - US - NYFW A model gets ready ahead of the Collina Strada show during New York Fashion Week (NYFW) in New York on February 10, 2023. Vergeet die beige unisex ANWB-jassen, identificeer u alvast maar als hond, varken, elfjeskat van kleur, toekan, mummiehond of Jim Carrey-masker. Gekkenhuis!