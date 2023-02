Uitstekend stukje uitzoekwerk van RTV Oost die ontdekte dat vvd-wethouder Ursula Bekhuis loog toen ze stelde dat Tubbergen gedwongen opvang van asielzoekers niet zag aankomen. "Het kwam als een totale verrassing, we zijn overrompeld", sprak ze op 16 augustus terwijl er al sinds april gesprekken zijn tussen het COA en de gemeente over plaatsing van asielzoekers in hotel ‘t Elshuys in Albergen en op 11 juni al door het COA werd aangegeven dat gedwongen opvang op tafel ligt. Zelfs buurgemeenten wisten dat het COA met dwang dreigde, terwijl Bekhuis destijds claimde dat het nieuws "insloeg als een bom". Een Oscar-waardig potje liegen, dus we zijn niet verbaasd als deze vvd-superster binnenkort door Mark naar Den Haag wordt gehaald voor een plekje in Rutte V. Als ze nu al zo goed is in het verliezen van actieve herinneringen ligt er een glansrijke politieke carrière aan haar voeten. En wat betreft dat hotel dat het middelpunt vormde in deze proef met gedwongen opvang: dat staat nog steeds leeg. Veel woorden, weinig resultaten: uw asielbeleid in een notendop.