Geen idee of u nog weleens televisie kijkt maar dan heeft u de keuze uit drie smaken: óf Categorie A-reizen, óf Categorie B-reizen, óf quizzen. Om de een of andere manier, misschien wel sinds Boudewijn Büch ofzo, groepsdenken televisiemakers alleen nog maar rondjes om het concept 'reizen'. Want dat is zo lekker leuk. Categorie A-reizen zijn reisprogramma's waar u best een keertje voor kunt gaan zitten, alleen zijn dat er niet zo veel (Onze man bij de Taliban, Sinan Can, Tom Waes toen we nog niet werden doodgesmeten met Tom Waes). Categorie B-reizen is de groteske rest. SBSesque infotainment voor totale idioten. Alles van Geraldine Kemper, Bed & Breakfast-gedoe, Droomhuis Zoeken, We zijn er Bijna, alles van Floortje, die weke studentenhaver van 3 op Reis, Tom Waes nu we zijn doodgegooid met Tom Waes, die verachtelijke Gevaarlijke Wegen waarin aandachtsjunks als Diederik Gommers tussen het sturen door naar de Wortelkont kunnen loeren, Van Rossems, Oh oh Europa (bestaat dat nog?), culinaire reisprogramma's, reisprogramma's met mensen met down, reisprogramma's met mensen met één been, reisprogramma's met sporters, alles met Chris Zegers, Erica, Reizen met Matthijs, Reizen met die dude van links naar rechts op zoek naar chansons, reisonderzoekjes met Nieuwsuur, klimaatgedoe, Viva le Frans, Spuiten en Slikken op Reis, Ilja Gort op reis, Dionne Stax in Amerika, die en die en die ook in Amerika, die en die met de band in Amerika, die en die met muziek in Amerika, die en die op een porch in Nashville, De Zomer Voorbij, Paul Rosenmöller begint zijn reis door China in Kashgar, Paul Rosenmöller reist door het hart van Afrika, Paul Rosenmöller reist door de Verenigde Staten van Amerika, Paul Rosenmöller bezoekt een vluchtelingenkamp in Tunesië, Paul Rosenmöller zet zijn reis voort in Libië, Paul Rosenmöller gaat naar Griekenland, Paul Rosenmöller reist door Zuid-Europa, Paul Rosenmöller en de populisten, gewoon ALLES van Paul Rosenmöller want álles van Paul Rosenmöller is regelrechte TROEP en het kost tónnen. Dat is dus Categorie B-reizen. En dan heb je ook nog: QUIZZEN. Want dat is er op televisie in Nederland: reizen, en quizzen. En daar gaat het stukje in Het Parool dus over: over Lingo-loser Jan Versteegh, de allergrootste nietskunner van de Nederlandse televisie, en Winston Gerschhthththjlhaskjhchshcahchawthwtizwitz, die als het eventjes kon eigenhandig centjes uit de portemonnees van oude omaatjes zou trekken om het aan de Postcode Loterij te geven, met z'n stomme Prodent-glimlach, en z'n gare quiz. Televisie is stuk.