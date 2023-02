Tja dat krijg je ervan als je geen snelwegen mag bezetten en/of tomatensoep naar schilderijen mag gooien. Dan keren de actievoerders van Ikstinkzo Rebellion weer terug naar hun natuurlijke habitat: tussen voorbijgangers die niet bepaald onder de indruk zijn van het engagement van Fleur-Friso, Hendrik-Marie en Sterre-Jan. U hoort op de achtergrond een luchtalarm, bekend uit gebieden waar wel iets aan de hand is, maar dat is gewoon omdat het zojuist om weer 12:00 uur 's middags op de eerste van de maand was. MAAR HET KLIMAAT IS NU OOK AL IN DE ALARMFASE WANT HET WATER KOMT (nou ja, misschien over een paar eeuwen, of misschien over 2000 jaar, maar toch). Zin in kip nu.