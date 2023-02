Persoonlijk vind ik de trein de beste manier om mezelf van A naar B te verplaatsen. Ik hou niet van vliegen en autorijden vind ik ook maar niets. Maar als iemand die van noord naar zuid is gegaan per trein en van oost naar west en andersom moet ik toegeven dat het erbarmelijk is in Nederland.

Vroeger in de jaren 80 of 90 was het nog te doen met de trein in Nederland. Nu is het belachelijk duur en dan krijg je helemaal niets.

Je kan nog beter een trein van Kiev naar Dnipro pakken omdat die WEL rijden en WEL zitplaatsen hebben en service. Let op mensen. Kijk op de kaart. Dat is Oekraïne. Toegegeven er is een risico dat je een Russische kruisraket op je plaat krijgt maar zelfs met die in achtneming is het nog steeds beter dan dit zooitje.