Groningen, een stad van contrasten.

Een schitterende stationshal. De zware authentieke deuren gaan automatische open. De oude stationsrestauratie is voorzien van een glazen voorportaal, zodat de bezoekers zich direct bij een hypermoderne balie bevinden, waar enkele (kansarme?) jongeren hun bestelling opnemen. Waar eerst Perzische kleedjes de wankele tafeltjes sierden, is nu gekozen voor praktisch formica en zit iedereen gebogen over mobiele telefoon, tablet of laptop. Is de sfeervolle donkerhouten lambrisering nog intact? Heeft het plafond nog zijn oude vorm? Het is hier van geen enkel belang. Als eenmaal buiten de koude noordenwind toeslaat bevinden we ons op het Stadsbalkon, een glooiende betonnen vlakte met een reling, van waaruit een merkwaardig bouwwerk ons onaangenaam treft en in verwarring achterlaat. Dat is goed. Het leven is niet alleen maar leuk en aardig.

Moedig trotseren we onze weerzin en besluiten het beest in de ogen te zien. De toegang heeft echter een nieuwe uitdaging in petto: een oneindige stroom snelle assertieve fietsers die de wat oudere en minder flitsende voetgangers van alle kanten trachten te ontwijken, met matig resultaat. We worden uiteindelijk hartelijk ontvangen en het lieve kommetje koffie is warm. Dat mag wat kosten.

Martinitoren, tja, ik weet het niet hoor. Beetje achterhaald. We moeten het nieuwe Forum nog zien. Ze zeggen dat het een miljoenen verslindend megalomaan project is (geweest). Nou en?