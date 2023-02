Bijna tachtig jaar nadat we de Duitsers eigenhandig (met een piepklein beetje hulp van de Canadezen en de Polen) hebben teruggejaagd naar hun eigen Führerbunker zullen onze jongens nu tóch moeten gaan luisteren naar de feldwebels. "Op 30 november zetten commandant der landstrijdkrachten Martin Wijnen en zijn Duitse collega Alfons Mais in Dresden hun handtekening onder een verklaring waarin wordt uitgesproken dat de grote gevechtseenheden van de Duitse en de Nederlandse landmacht volledig moeten worden samengevoegd", weet NRC. Staat allemaal in het geheime document 'Common Army Vision' en met het onderbrengen van de 13de Lichte Brigade onder Duits bevel zijn álle Nederlandse brigades onderdeel van een Duitse divisie. U kent natuurlijk wel de gevleugelde uitspraak: Nederland is een middelgrote Duitse holding met Mark Rutte als filiaalmanager - en straks is het in het geval van de krijgsmacht ook OFFICIEEL. Dan is Kajsa Ollongren overcompleet, want we hadden al niks, we hebben straks helemáál niks, en het is de eerste stap richting een totaalbevel onder General­leutnant Timmermans und Generalinspekteur Von der Leyen. Pang Pang! Nein wir schreien Knall Knall! Jawohl Oberst! Knall Knall!