Wij citeren even de NOS, want anders gelooft u het natuurlijk weer niet: "Lyn Kuyper stapt op als interim-hoofdredacteur bij het wetenschappelijke tijdschrift Quest. Dat heeft Uitgever Hearst Netherlands op zijn website laten weten. De afgelopen tijd was er ophef was ontstaan over uitspraken van Kuyper. In artikelen van onder meer de Volkskrant, Villamedia en GeenStijl beweerden mensen die met haar hebben samengewerkt dat ze in complottheorieën gelooft." Wij zijn even heel erg lief aan het doen tegen onze fietsband, daarna gaan we nog een kwartier oil pullen en onszelf hypnotiseren om deze aanslag op inclusiviteit en diversiteit te verwerken. Maar iedereen moet natuurlijk zelf onderzoek doen!