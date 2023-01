:

U spreekt andere Britten dan ik, dat is duidelijk.

In december voor werk een weekje in Newcastle geweest, kom veel in noord Engeland en de Schotse borders. Nog nooit zoveel bedrijven gezien die op de fles zijn, dichtgetimmerde winkelcentra en mensen die van social welfare afhankelijk zijn.

Wellicht is het in de Londense City anders, maar in het achterland heeft men spijt als haren op het hoofd, een enkele verdwaasde die nog leeft in The Empire uitgezonderd.

Nee ik ben geen eurofiel.

We zitten in een k*tsituatie waar we het beste van moeten maken en een alleingang is daar op dit moment geen oplossing voor.