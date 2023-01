:

Ja, dat is 360 graden zo. Of het nou de morele ophef van D66 is over vermeend ‘nepnieuws’ oid. Bovendien met die tactiek, het vliegen afvangen, heeft Pechtold D66 in de kijker gespeeld en niet geheel onverdienstelijk gezien recente verkiezingsuitslagen. Elke keer als Wilders aan het woord was liep die alvast naar de interruptie microfoon omdat hij wist dat dit D66 in de kijker zou spelen.

Bovendien ben ik van mening dat deze regeringscoalitie nogal een belediging is voor de Nederlanders. Het is in mijn ogen nogal een gotspe dat dezelfde bewindspersonen, na een stoelenwissel nog steeds de regering vormen.

In mijn ogen zijn diverse figuren in deze regering sinds januari 2021 over de datum.

Dus ik juich het ten zeerste toe als het de oppositie lukt deze regering te laten struikelen ook al is het om een non-issue.

‘Een nieuw elan’, m’n neus, oude wijn in nieuwe zakken.

Bovendien is het natuurlijk smullen als een D66-lid die ik associeer met een moreel superioriteit gevoel juíst daarop wordt aangesproken.