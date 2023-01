Na de toekomst van eenzaamheid, de toekomst van rouw is hier nu dus de toekomst van Dan Carlin. Goed, wat wil. "Our app, "Historical Figures," uses advanced A.I. technology to allow users to have conversations with over 20,000 historical figures from the past. With this app, you can chat with deceased individuals who have made a significant impact on history from ancient rulers and philosophers, to modern day politicians and artists. Our A.I. is designed to provide you with a realistic conversation experience, making it feel like you're really talking to these historical figures."

Andere bekende Duitser Nietzsche is overigens maar 50 coins. En weer een andere bekende Duitser Heinrich Himmler betuigt onderstaand zijn spijt. Maar stel hè, je ontwikkelt zo'n app. Moest je dan bij investeerders voor de vorm doen alsof je niet zeker wist dat je gehele verdienmodel zal leunen op Hitler en zijn inner cirlce? Of werd daar gewoon met open vizier en blote wapens mee ingestemd? Hoe dan ook, wel gelachen.

"Politician" - historisch verdienmodel

De twee groten (qua bekendheid!!)

Himmler heeft spijt

De eerste geschiedenisleraar is alvast boos