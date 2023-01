Onder het "Dit wil je ook lezen"-kopje zag ik een topic uit 2018 staan dat ik toen kennelijk gemist heb: over "They shall not grow old", een docu van Peter Jackson (van 'Lord of the Rings') over WO I, met originele archiefbeelden die met de nieuwste technieken zijn 'opgepoetst' tot HD in kleur. Die ga ik zeker bekijken via 'Pathé Thuis'.

Maar wat me opviel bij de comments op dit topic uit 2018, was een opmerking van reaguurder Van Oeffelen:

"Lang vervlogen tijden. Kan gelukkig nu niet meer gebeuren. Meer dan genoeg waarborgen."

Inmiddels zie ik al maanden op internet filmpjes voorbij komen van Russische en Oekraïense soldaten, onder de modder, in groezelige, half aan flarden geschoten loopgraven, van waaruit ze elkaar al maandenlang beschieten voor een paar meter terreinwinst.

Het zou bijna grappig zijn als het niet zo triest was: te zien hoe we kennelijk niks hebben geleerd van de waanzin van destijds, zelfs niet van die van hooguit twee generaties geleden; waanzin die we nu 'geschiedenis' noemen.

Nu, in 2023, lopen dagelijks honderden Russische rekruten in de ene aanvalsgolf na de andere, zich te pletter tegen de Oekraïense artillerie, bij Bachmut, waardoor de lijken zich letterlijk opstapelen in de modder. Massamoordenaar Poetin heeft dat zo bevolen, vanuit zijn met klatergoud en duur marmer bedekte paleis in het Kremlin.

Als deze barbaarse slachtpartij voorbij is, is het wachten op de opening van het zóveelste beroemde oorlogsmonument-met-knekelhuis in Europa, naar het voorbeeld van het sinistere Noord-Franse Douaumont, bij Verdun, waar de botten & schedels van zo'n 130.000 ongeïdentificeerde soldaten in kelders liggen opgestapeld, zichtbaar door de kleine kelderramen aan de buitenkant.

Dan is dat óók weer geschiedenis. Waarvan we dus óók weer nix zullen leren.

