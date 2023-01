Zomaar een citaat uit de stroom moreel verwerpelijke drek die dagelijks door de rechtbanken sijpelt. Een quote over ietwat ongebruikelijk opgeslagen nummers, maar de vraag is zoals altijd: waar gaat dit over?

A) Hoe een Nokia-gebruiker en een tafeldanseres elkaar in hun telefoon hebben staan.

B) Inkijkje in de DWDD-belboom

C) Deelnemers voor nieuw seizoen Kamp Van Koningsbrugge bekendgemaakt

D) WOO-onthullingen tonen nieuwe details achter de schermen van toeslagenaffaire

E) Een script van de nieuwe SIRE polarisatiecampagne

F)vD-mobieltjes gehackt

G) Kersverse Duitse defensieminister niet onomstreden

H) Nieuwe onthullingen in boek prins Harry over het paleisleven

I) Achtergrondinformatie over een smerige oppas en haar smerige vriend die terecht staan in een smerige misbruikzaak