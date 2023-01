: Meer weerbaarheid opbouwen door schade en schande, check!

Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben geen kinderen te hebben(ook al had ik graag een groot gezin gewild).

20 jaar geleden had ik al twijfels of het wel goed zou gaan met dit land en of ik eventuele kinderen hieraan bloot wilde stellen.

Puur mijn mening en hoe mijn kijk op het leven is, dit is geen aanval naar ouders in de panelen hier.