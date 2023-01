Nou makkers, u weet wat dat betekent. Geen dapper Wim Hof-gedoe in de Lena! Het is: shawltje om. Handschoentjes aan. Bovenste knoopje dicht. In Tongulakh, een boerenhol in de middle of nowhere van Rusland, in een regio die u alleen kent van Risk, ging de temperatuur over de minus zestig. Heeft óók allemaal met klimaatverandering te maken enzo, weet u wel. En straks komt die Siberische lucht dus onze kant op en dan mogen we E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e--e-e-e-e-e-e-erben wakker grundenjøssen uit zijn zomerslaap. It giet oan!

DE RUSSISCHE BEER KOMT