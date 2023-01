Individuele westerse bondgenoten van Oekraïne schalen aanzienlijk op met leveren van zware wapens, dat lijkt me wel duidelijk. Men mag er ook wel van uitgaan dat Oekraïners in het geheim al een poosje getraind worden om die dingen vrijwel direct in te zetten. Die Abrams M1 en Bradleys, zo'n 1600 in totaal dacht ik, gaan ook allemaal richting oosten. En dat niet alleen. Zo gaan Zuid-Koreanen ook mooi spul leveren en bestaat de kans zelfs dat Japan ook gaat leveren omdat ze nu in hoog tempo gaan moderniseren, dat kunnen ze daar namelijk zelf maken, en het spul in opslag niet meer nodig hebben.

Maar een vraagje? Iemand wel eens in het extreemdommme zogenaamd rechtse konijnenhol van Niemöller gedoken? Yours truly wel.

Een aanrader van absurditeit is Patrick Savalle die echt aantoont dat de rode pil slikken tot permanente psychose leidt. De stuitende pro-Russische propaganda heeft angstaanjagend veel gemeen met de ISIS-propaganda. Van het juichen om Oekraïense burgerdoden aan toe. Russischtalige burgerdoden, zoals gisteravond met een Kh-22 anti-scheepsraket op een flatgebouw in Dnipro waar 60% Russischtalig is, 20% tweetalig en slechts 10% Oekraïens spreekt thuis. 16 doden waaronder kinderen and counting met nog een onbekend aantal die onder het puin liggen. Moet kunnen in die regionen van het politieke spectrum kennelijk.

De idioot beweert verder dat de T90M van de Russen superieur is tegenover de Challenger 2, Abrams M1 en Leopard 2 en dat de tankbemanningen van de Russen superieur op de wereld zijn. U hoort het. Het Rusland dat al tenminste 1600 tanks heeft verloren heeft betere tanks en betere bemanning. Hoe praat je zoiets kroms recht in je kop tenzij je of gestoord of dom bent of tenminste een kwaadaardige oplichter? Whatever.

Vervolgens begint meneer ook over de levering van Britse Apache's en claimt dat deze nooit meer zijn ingezet na een catastrofale missie in Irak tegen de Republikeinse Garde in Kerbala. Hoe dom of kwaadaardig is deze man? Ik begin wel. Iedereen weet dat Apache's ook lang na gevechten in Irak zijn ingezet en zeer succesvol. Dat ding is death from above en cruciaal in luchtondersteuningsmissies. Het hele wanstaltige verhaal van Savalle is een opeenstapeling van leugens.

Maar laten we het houden bij de oorlog in Oekraïne en Apache's. Ten eerste kunnen de Russen kennelijk niet eens effectief knokken tegen de stokoude Mil Mi24 van de Oekraïners die het bijna altijd veilig weer terug naar hun basis halen. Ten tweede, hun zogenaamd befaamde Ka-52 Alligators worden aan de lopende band neergehaald. Rusland zou er nog maar maximaal 75 over hebben. Ten derde, als het materiaal en de kennis en training zo goed is van de Russen. Waarom verliezen ze er dan zoveel van?

Zit zo'n man in een red pil psychose of probeert hij gewoon met gelijkgestemde losers Niemöller, Tom Zwitser, Thierry Baudet, Arno Wellens en Kees van der Pijl simpelweg een dikke boterham te verdienen aan die pak hem beet 20% Nederlanders die kennelijk min of meer in dit soort bullshit geloven?