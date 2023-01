Harry hou nou eens OP over Meghan, racisme en dat je een stoeipartij met je broer verloor. Nu wéten we het wel. Wat we echter nog niet weten maar wél willen weten is: was het oud-fotomodel en huidig vliegveld-CEO en wedstrijdpolo-paardrijdster Suzannah Harvey? De vakjury heeft haar onderstaand nog eens bekeken en concludeert: die weet wel hoe je op een hengst moet zitten. Sowieso ons favoriete genre; Brits nieuw geld verkleed als oud geld, waarbij je die drie gestrande bedrijfsfusies vermomd als huwelijk er nog vanaf proeft.

Harry in zijn nieuwe autobiografie over zijn ontmaagding: "A humiliating episode with an older woman who liked macho horses and who treated me like a young stallion. (...) I mounted her quickly, after which she spanked my ass and sent me away. One of my many mistakes was letting it happen in a field, just behind a very busy pub. No doubt someone had seen us."

Verderop in zijn boek schrijft hij: "So, my number is 25. It’s not a number that fills me with satisfaction, but nor does it embarrass me.” Maar dat gaat over het aantal Taliban-strijders dat hij als Apache-piloot deze wereld uit knalde, niet over het aantal vrouwen dat hij zijn wereld in knalde.

Suzannah Harvey reageerde op de """geruchten""" dat het haar betrof met de vrij briljante onderstaande story op Instagram. Wat zijn vrouwen toch fantastisch, leeuwinnen zijn het. Meer belangwekkende Insta-foto's, na de breek.

LOL deze leeuwin

"Don’t bounce so well any more"